Star Wars: Il libro di Boba Fett, in che periodo sarà ambientata? Parla Temuera Morrison

Star Wars: Il libro di Boba Fett è una delle produzioni più attese e che incuriosiscono di più i fan della galassia lontana lontana. Il protagonista Temuera Morrison ha anticipato che lo show tornerà all'era della trilogia cinematografica originale di Star Wars per vedere Boba Fett nel suo periodo migliore.

Parlando con Rotten Tomatoes, Morrison ha spiegato per la prima volta come ci si sentiva a mostrare Boba Fett in azione:



"Penso che sia stata una benedizione per me in un certo senso. Nessuno lo ha mai visto fare qualcosa oltre a stare lì. Era un tipo piuttosto sfuggente. Quindi questa è stata di nuovo un'opportunità, per lavorare con Robert Rodriguez, che gli ha dato un po' di vantaggio. E penso che l'abilità di Robert era in qualche modo fare un buon punto per far esplodere questo ragazzo. Dopo di ciò, Jon Favreau è venuto da me e ha detto semplicemente: "Congratulazioni, ai fan è piaciuto molto".



Con questo in mente, tuttavia, Morrison che ha interpretato il padre di Fett, Jango Fett, in Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni ha anche notato che a causa di questa mancanza di storia nel vedere Boba Fett mostrare le sue abilità, questo nuovo show guarderà al passato per vedere perché Boba Fett era così temuto in L'impero colpisce ancora.



L'attore ha spiegato: "Vedremo il suo passato e dov'è stato da L'impero colpisce ancora. Qualcuno ha fatto notare che è rimasto un po' bloccato in questo posto, e ora è il momento di tornare davvero indietro nel tempo e dai un'occhiata al suo viaggio e scopri di più su di lui".



In Il libro di Boba Fett potrebbe esserci anche un cameo di The Mandalorian che sicuramente farebbe molto felici i fan.



Le riprese di Il libro di Boba Fett sono terminate, la serie debutterà su Disney+ a dicembre 2021.