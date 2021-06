Star Wars: Il libro di Boba Fett, quando esce la serie spinoff di The Mandalorian?

Se state ancora pensando a quella scena dopo i titoli di coda della seconda stagione di The Mandalorian, sapete già che c’è una nuova serie tv di Star Wars in arrivo su Disney+ intitolata Star Wars: Il Libro di Boba Fett e vedrà protagonista l'iconico cacciatore di taglie della trilogia originale.

Star Wars: Il Libro di Boba Fett è una serie spin-off separata da The Mandalorian che racconterà nuove avventure incentrate su Boba Fett (Temeura Morrison) e Fennec Shand (Ming-Na Wen).



Dopo il ritorno di Luke Skywalker in The Mandalorian, la più grande sorpresa per i fan era celata nella scena post-crediti, non c'è mai stato un modo più interessante per confermare l'esistenza di una nuova serie tv.

La scena post-crediti della seconda stagione di The Mandalorian in questione vede la coppia formata da Boba Fett e Feennec Shand prendere il controllo dell'ex palazzo di Jabba su Tatooine, suggerendoci che Boba diventerà un signore del crimine sull'Orlo Esterno della galassia. Non è chiaro se prendere il potere su Tatooine sia l'obiettivo finale di Boba o un primo passo in un piano più grande.



"Beh, non possiamo dire troppo, ma vedremo il suo passato e dove è stato da L'impero colpisce ancora", ha detto Morrison recentemente a Rotten Tomatoes. "Qualcuno ha fatto notare che è rimasto bloccato in questo posto, e ora è il momento di tornare indietro nel tempo e dare un'occhiata al suo viaggio e scoprire di più su di lui".



Lo showrunner Jon Favreau ha confermato che si tratta di una nuova serie originale. Alcuni pensavano che The Mandalorian sarebbe passata ad un formato antologico, incentrata su un diverso cacciatore di taglie, dopo che Din Djarin (Pedro Pascal) aveva completato la sua missione di portare Grogu a un Jedi. Invece, sembra che avremo due spettacoli sui cacciatori di taglie dall'aspetto simile.



"Non volevamo rovinare la sorpresa durante il grande annuncio di Kathleen Kennedy di tutti gli spettacoli, quindi mi hanno lasciato mantenere questo segreto", ha detto Favreau a Good Morning America.



“Questa serie è in realtà separata dalla terza stagione di The Mandalorian. Ma quello che non abbiamo detto in quell'annuncio è che il prossimo spettacolo in arrivo – quello che Kathy ha chiamato “il prossimo capitolo” – sarà The Book of Boba Fett, e poi entriamo in produzione subito dopo con The Mandalorian, di nuovo con il personaggio principale che tutti conosciamo e amiamo".



Il libro di Boba Fett è stato uno dei numerosi nuovi programmi TV e film di Star Wars, inclusi Ahsoka e Rangers of the New Republic, annunciati durante il Disney Investor Day dello scorso anno.



Poche settimane fa le riprese di Star Wars: Il libro di Boba Fett sono finite, lo show dovrebbe arrivare su Disney+ a dicembre 2021 ed è tra le produzioni più attese dell'anno visto che il cacciatore di taglie è stato uno dei personaggi più iconici della galassia lontana lontana e siamo certi che saprà ancora stupirci.

Sfortunatamente ancora non è stato rilasciato un trailer, se Lucasfilm e Disney seguiranno un piano di promozione simile a The Mandalorian, possiamo aspettarci di vedere il primo trailer di Star Wars: Il Libro di Boba Fett due o tre mesi prima del lancio.