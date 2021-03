Star Wars Il libro di Boba Fett: tutto ciò che sappiamo su trama, uscita e cast

Dopo i titoli di coda dell'ultima stagione di The Mandalorian 2, i fan di Star Wars hanno trovato una piccola sorpresa ad aspettarli. Boba Fett e Fennec, infatti, riceveranno uno spin-off dal titolo ufficiale di The Book of Boba Fett.

In una scena post-credit si osserva un luogo alquanto familiare per i fan di Star Wars, ovvero il pianeta Tatooine. Qui viene inquadrato anche il palazzo di Jabba The Hutt venuto a mancare ne Il ritorno dello Jed e sul trono del gangster osserviamo il suo braccio destro Bib Fortuna. L'apparente calma viene distrutta dai suoni di blaster che uccidono le guardie all'ingresso e immediatamente ci rendiamo conto che sono Boba Fett e Fennec che sono venuti a rubare il trono di quello che un tempo era il luogo fondamentale di Boba dato che era al servizio di Jabba.

Boba Fett uccide Bib Fortuna e insieme a Fennec si siedono sul trono. Da qui ha inizio la trama della nuova serie spin-off che al momento non sappiamo come proseguirà ufficialmente. Sappiamo, però, che, ovviamente, la serie avrà luogo nella stessa timeline di The Mandalorian.

Per quanto riguarda l'uscita, Il Libro di Boba Fett uscirà a dicembre 2021, proprio come la terza stagione di The Mandalorian. Non c'è ancora una data precisa, ma sappiamo che se tutto dovesse andare secondo i pieni, a Natale ci gusteremo un bel po' di avventure nell'universo di Guerre Stellari.

Infine per quanto riguarda il cast, ancora mancano le conferme da parte di Disney, ma sicuramente vedremo Temuera Morrison nei panni di Boba Fett e Ming-Na Wen in quelli di Fennec Shand. Non sappiamo poi se i membri cast di The Mandalorian e i rispettivi personaggi appariranno nello spin-off, ma potremmo vedere Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano, Giancarlo Esposito in quelli di Moff Gideon, Rosario Dawson come Ahsoka Tano e Katee Sackhoff in quelli di Bo-Katan. Con certezza, invece, possiamo dire che la serie sarà prodotta da Dave Filoni, Jon Favreau e Robert Rodriguez, proprio come The Mandalorian.

Secondo alcune voci, intanto, Boba Fett tornerà anche nella serie su Obi-Wan Kenobi; Gina Carano, invece, si è già detta completamente pazza per Il Libro di Boba Fett.