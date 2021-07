Star Wars: Il libro di Boba Fett sarà una serie più dark di The Mandalorian

Tra le prossime serie in arrivo ambientate nell'immenso universo di Star Wars c'è tra le più attese Il libro di Boba Fett, pre-annunciata nella scena dopo i titoli di coda al termine della seconda stagione di The Mandalorian. Proprio in riferimento alla serie principale, pare che quella con al centro il cacciatore di taglie sarà molto più violenta.

La serie spin-off di The Mandalorian verrà diretta in parte da Robert Rodriguez che negli anni ci ha abituato a una regia piena d'azione, violenza e suspense con film quali Dal tramonto all'alba, Desperado, Sin City, Machete e Alita: Angelo della battaglia. Rodriguez aveva già diretto l'episodio The Tragedy nella seconda stagione di The Mandalorian, un ottimo biglietto da visita per la serie incentrata su Boba Fett che a quanto pare sarà più dark e violenta della serie principale.

Interrogato sul suo lavoro nello show, lo stunt-man Brendan Wayne ha rivelato che lo show con Temuera Morrison avrà un carattere molto più rude rispetto alle avventura di Din Djarin: "Penso sia questo che ci aspetta in qualità di spettatori dello show, molto più quel genere di sensazione. Diventa ancora più rude di quanto Mando non sia mai stato. E' come se non avesse scelta perché lui è un tipo di personaggio molto diverso".

In precedenza, Ming-Na Wen aveva spiegato le inevitabili somiglianze tra Boba Fett e The Mandalorian: "Probabilmente ci sarà qualche somiglianza, in termini di tono, perché Mando è una figura solitaria se escludiamo la sua relazione con Grogu e questa dinamica si ripeterà appunto con Boba e Fennec. Penso creerà una qualità diversa per lo show, questo è tutto quello che sono in grado di dire".

L'esordio de Il libro di Boba Fett su Disney+ è atteso per il prossimo dicembre.