Star Wars, iniziate le riprese di un nuovo progetto segreto: cos'è Tales of the Jedi?

Il nuovo trailer natalizio di The Book of Boba Fett ha ricordato ai fan che mancano solo pochi giorni al debutto della serie tv live-action dedicata al celebre cacciatore di taglie, ma nel frattempo sono emerse nuove indiscrezioni su un possibile progetto segreto di Star Wars in lavorazione.

Come riportato da StarWars.net, portale che neanche a dirlo è parecchio vicino a tutto ciò che riguarda le produzioni Lucasfilm, la casa di produzione avrebbe già iniziato le riprese di un misterioso progetto: secondo il rapporto, la produzione sarebbe stata avviata in gran segreto già a novembre presso i Pinewood Studios, che hanno dato i natali alla saga di George Lucas.

Al momento i dettagli sono tenuti nascosti, ma si dice che il progetto abbia dei set pratici costruiti negli studios e che questi siano visivamente molto diversi rispetto a quelli delle precedenti produzioni live-action, cosa che farebbe pensare ad un'ambientazione in un'era di Star Wars diversa da quelle esplorate finora nel campo dei live-action. Tenendo questi pochi ma fondamentali dettagli a mente, è molto probabile che il progetto in questione possa essere The Acolyte, le cui riprese ufficiali inizieranno nel Regno Unito a partire da maggio 2022, anche se recentemente abbiamo appreso dell'esistenza di un possibile nuovo progetto intitolato Tales of the Jedi: che questa produzione misteriosa ai Pinewood sia legata a questo fantomatico Tales?

Staremo a vedere, come al solito vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.