Star Wars: iniziate le riprese di Skeleton Crew, la serie tv dal regista di Spider-Man!

Star Wars Skeleton Crew sarà la nuova serie tv Disney Plus per il franchise della famosa galassia lontana lontana creata da George Lucas, e a quanto pare i lavori sul progetto sono ufficialmente iniziati in queste ore.

Secondo un rapporto del Bespin Bulletin, infatti, sembra che la produzione di Star Wars: Skeleton Crew di Jon Watts sia già in corso, con le riprese dirette dal regista Jon Watts avviate a Manhattan Beach negli ultimi giorni di giugno e pronte a spostarsi negli studi di Culver City, CA e alla California State University, Dominguez Hills.

Watts, fresco del successo da record di Spider-Man: No Way Home, era stato originariamente scelto dai Marvel Studios per dirigere il reboot dei Fantastici Quattro per il Marvel Cinematic Universe, tuttavia nei mesi scorsi ha rinunciato all'incarico per 'prendersi una pausa' dai supereroi dopo gli ultimi impegnativi anni passati a sviluppare la trilogia 'Home' con protagonista Tom Holland. Secondo quanto riportato, comunque, Jon Watts è rimasto in buonissimi rapporti con i Marvel Studios, tanto che secondo i rapporti sia Kevin Feige che la Sony Pictures si aspettano un suo ritorno per la nuova trilogia di Spiderman con Tom Holland attualmente in sviluppo.

Ricordiamo che Star Wars Skeleton Crew avrà Jude Law come protagonista e che la storia è stata descritta come I Goonies nello spazio: stando a quanto riferito, la serie seguirà un gruppo di adolescenti in un'avventura per la galassia lontana lontana di Star Wars. Non è ancora stata comunicata una data d'uscita precisa, ma Lucasfilm ha anticipato la serie debutterà su Disney Plus nel corso del 2023 dopo The Mandalorian 3, il suo spin-off Ashoka Tano e la nuova produzione originale The Acolyte.

