Star Wars, gli iscritti a Disney+ avranno una sorpresa grazie ad Ahsoka

I fan di Star Wars sono pronti a godersi il debutto di Ahsoka, previsto per il 23 agosto 2023 su Disney+ con la piattaforma di streaming pronta a festeggiare l’evento e a premiare i propri iscritti con la possibilità di poter acquistare in anteprima il merchandise dedicato alla nuova serie tv parte dell’universo creato da George Lucas.

Mentre nuovi indizi a proposito di un padawan in Ahsoka stanno facendo scatenare i fan, la Disney ha deciso di promuovere il nuovo show con protagonista Rosario Dawson aprendo un canale preferienziale grazie al quale gli iscritti a Disney+ potranno acquistare i prodotti della nuova serie in anteprima.

I fan statunitensi che avranno compiuto i 18 anni potranno, attraverso un QR code accedere direttamente al sito web ShopDisney da cui acquistare giocattoli. Vestiti e collezionabili vari dedicati all’amata eroina e ai suoi compagni d’avventura nella nuova serie di Dave Filoni e Jon Favreau.

Spade laser, droidi manovrabili da remoto, felpe, t-shirt e tanto altro saranno a disposizione solo degli utenti di Disney+ fino alla fine di agosto, continuando una tradizione che vuole il franchise di Star Wars come un paradiso per i collezionisti e per la Disney, che, possedendo i diritti per tutto quello che riguarda le opere, sfrutterà l’impatto mediatico per massimizzare i profitti.

Dai tempi in cui era soltanto la giovane padawan di Anakin Skywalker, infatti, Ahsoka ha percorso moltissima strada, diventando, grazie a Star Wars Rebels una dei personaggi preferiti dai fan di nuova generazione della saga ambientata nella celeberrima galassia lontana lontana.

In attesa di poter vedere finalmente la serie e di capire se anche i fan europei e italiani avranno diritto all’anteprima sullo shop, vi lasciamo all’emozionante trailer finale di Ahsoka.