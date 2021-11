Star Wars, Ivanna Sakhno nel cast di Ahsoka: chi interpreterà?

Sembra procedere molto bene la lavorazione di Ahsoka, la prossima serie tv dello Star Wars Universe. LucasFilm si concentrerà maggiormente sul progetto una volta terminata la produzione della terza stagione di The Mandalorian. Finora ci sono pochi dettagli sulla trama e sui protagonisti: ma una new entry è stata ufficializzata.

La protagonista, interpretata da Rosario Dawson, sarà a caccia del Grand'ammiraglio Thrwan, il cui nome è trapelato durante il cameo in The Mandalorian, serie utilizzata anche come pilot backdoor per Ahsoka. Di recente Dave Filoni ha confessato che aveva in mente la storia di Ahsoka ormai da due anni e ora finalmente potrà concretizzarla in uno nuovo show per la tv, che presumibilmente uscirà su Disney+.



Il web è impazzito alla notizia del ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, prima dell'accoglienza tiepida per l'ingaggio di Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren. Ora un altro nuovo membro del cast è stato ufficializzato.



Come riporta Deadline, Ivanna Sakhno, attrice ucraina di 24 anni apparsa in film come Pacific Rim: Uprising, Il tuo ex non muore mai e nella serie Alta fedeltà, farà parte del cast, in un ruolo ancora non ufficializzato.

Si tratterà in ogni caso di un personaggio nuovo di zecca e creato appositamente per lo show.



Per saperne di più sulla serie scoprite quando uscirà Ahsoka, la nuova serie tv dello Star Wars Universe.