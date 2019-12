Star Wars IX riunisce in una foto Ming-Na Wen Adam Driver e Oscar Isaac

La galassia Star Wars è in fibrillazione: il penultimo episodio di The Mandalorian ha lasciato i fan in ansia, e il capitolo finale della terza trilogia, L'Ascesa di Skywalker, è in questi giorni al cinema. Alla premiere del film i due universi si sono incontrati, come testimonia una foto postata su Instagram da Ming-Na Wen.

L'attrice, nota per aver doppiato Mulan nel film d'animazione Disney e per aver interpretato l'agente Melinda May in Agents of SHIELD, è apparsa in un episodio di The Mandalorian, la prima serie live action del franchise Star Wars lanciata su Disney+, nel ruolo di Fennec Shand. Ming-Na Wen ha definito il suo personaggio "ingannevole e furtivo", dotato di una grande "capacità di manovrare e sopravvivere". Grazie alla sua presenza nella serie ha potuto così avere il privilegio di assistere alla premiere mondiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker all'inizio della settimana.

In una delle numerose foto che ha condiviso su Instagram, l'attrice è in compagnia di due protagonisti dell'Episodio IX, Oscar Isaac (Poe Dameron) e Adam Driver (Kylo Ren / Ben Solo). "Sì, stavamo parlando di Baby Yoda" ha scherzato nella didascalia. "Sono una grande fan di Adam Driver e Oscar Isaac. The Rise of Skywalker mi è piaciuto molto. Andate a vederlo!" ha concluso il post.

Molte persone hanno lasciato un commento:

"WOW. I tre grandi", ha scritto @glorialeonguerra.

"Così si fa", ha aggiunto @rocktimusprime.

"Il tuo show è nettamente migliore" è il commento di @coolhand812, che sembra quindi preferire The Mandalorian.

