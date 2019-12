Dopo Star Wars, J.J. Abrams non sarebbe contrario a un reboot di Alias

Quella che sta iniziando è una settimana cruciale per J.J. Abrams, visto che a giorni debutterà al cinema Star Wars Episodio IX, il film che chiuderà la saga di Skywalker. Prima ancora che al cinema, però, il pubblico ha conosciuto il regista grazie a una serie come Alias, che è rimasta un suo pallino.

La storia dell'agente della CIA Sydney Bristow, interpretata per cinque stagioni da Jennifer Garner, continua ad essere nel cuore dei fan anche a tredici anni di distanza dall'ultimo episodio, e in un momento in cui i reboot di serie cult sembra essere di moda sono in molti a chiedersi se anche in questo caso ci sia qualche speranza. E a quanto pare, si tratta di un'ipotesi che lo stesso J.J Abrams ha preso in considerazione.

Intervistata da Awards Dauly, Maryann Brandon, collaboratrice di lunga data del regista e assistente al montaggio, ha dichiarato che l'idea di un reboot di Alias è stata discussa tra lei e Abrams, anche se in conversazioni filosofiche più che sul piano pratico. "Ne abbiamo parlato" ha raccontato. "Gli ho spesso fatto domande in proposito, e lui ha risposto: Sì, forse. Non c'è nient'altro che questo però. Voglio dire, adoro Jennifer Garner, è estremamente brava in tutto quello che fa e sarei felice se ci fosse un reboot."

L'idea di un reboot di Alias, in effetti, continua periodicamente a saltar fuori dal 2010 e lo scorso anno era stata la stessa Jennifer Garner a parlare di un progetto in fase di sviluppo.

Per il momento, in ogni caso, tutta l'attenzione è concentrata sull'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, mentre J.J. Abrams spera che la trilogia non venga aggiornata in futuro.