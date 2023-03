Star Wars, John Boyega soddisfatto: 'Ora posso godermi roba come The Mandalorian'

Rimpianti? John Boyega sembra non averne: il Finn della trilogia sequel di Star Wars si sta godendo alla grande la sua condizione di ex-star del franchise e, almeno finché Lucasfilm non dovesse decidere di richiamarlo, magari in compagnia di Daisy Ridley e Oscar Isaac, sembra intenzionato a dedicarsi al recupero di serie come The Mandalorian.

A parlarne, mentre gli ascolti di The Mandalorian 3 arrancano un po' rispetto alle stagioni precedenti, è stato proprio il diretto interessato, che ha vantato la possibilità di potersi rilassare dando uno sguardo alle nuove serie ambientate nell'universo di Star Wars senza ulteriori ansie di sorta.

"Star Wars mi ha formato come uomo, nel senso... Le esperienze, i momento divertenti, i momenti belli come quelli brutti e quelli negativi formano il tuo modo di muoverti in quest'industria, e questo è decisamente interessante. [...] Da quando abbiamo concluso quell'arco mi sento in grado di godermi, da fan, roba come The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi. Mi sto godendo quest'equilibrio" sono state le parole di Boyega.

Chissà che il protagonista degli episodi VII, VIII e IX non possa far ritorno nel franchise, prima o dopo: voi come vedreste un'operazione del genere? Fatecelo sapere nei commenti! Gli sceneggiatori di The Mandalorian, intanto, ci hanno illustrato alcuni problemi relativi al nome di Grogu.