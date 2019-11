Star Wars, Jon Favreau ha in mente un nuovo Speciale Natalizio

Dopo aver condiviso la prima foto dal set della seconda stagione di The Mandalorian, il regista Jon Favreau ha ammesso di avere alcune idee per un nuovo Star Wars: The Holiday Special.

Il produttore ne ha parlato con Variety, dicendosi molto interessante ad un sequel del celebre e super trash speciale natalizia del 1978.

"Oh, sarei sicuramente interessato a fare uno speciale per le vacanze di Natale", ha dichiarato Favreau. "Ma non ho intenzione di dire con quale attore vorrei farlo. Posso dire che una delle persone ha un ruolo in uno dei prossimi episodi della serie. Quindi per ora vi lascio con questa anticipazione."

Dopo Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home, Il Re Leone e ora The Mandalorian, Jon Favreau è stato sicuramente uno degli uomini di cinema più importanti del 2019 (se non il più importante: al di là delle sottoscrizioni da record a Disney+, al suo nome sono legati quasi 5 miliardi di dollari di incassi fra Disney e Sony), e se c'è qualcuno che può essere in grado di produrre uno speciale natalizio ambientato nel mondo di Star Wars probabilmente è proprio lui, però ... voi ne sentite il bisogno? E soprattutto, avreste il coraggio di sintonizzarvi in tv per vederlo?

