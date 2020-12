Star Wars: Jon Favreau svela quando sarà ambientata Rangers of the New Republic

Seguendo il modello del Marvel Cinematic Universe, gli autori della Lucasfilm hanno deciso di ambientare alcune delle nuove serie targate Star Wars nella stessa timeline e tra queste figura anche Rangers of the New Republic.

Insieme ad Ahsoka e a The Book of Boba Fett, le vicende di Rangers prenderanno vita più o meno nello stesso periodo di The Mandalorian . Durante un'intervista per Good Morning America, Jon Favreau potrebbe essersi lasciato sfuggire qualcosa di più specifico, in particolare sulla collocazione temporale di Ahsoka e Rangers of The New Republic:

"subito dopo Il Ritorno dello Jedi, un film con il quale siamo cresciuti tutti. Io facevo l'usciere in un cinema del Queens al tempo, quindi l'ho guardato centinaia di volte. Continueremo la storia dopo quel film".

Considerando che le avventure del mandaloriano prendono il via circa sette anni dopo Episodio VI, è probabile che le altre due serie vengano cronologicamente prima e affrontino la rinascita della Repubblica dopo la distruzione dell'Impero, per poi ricollegarsi a ciò che è successo nelle prime due stagioni di The Mandalorian. Ancora non ci sono informazioni precise sul nuovo progetto, ma si ipotizza che tra i piloti al centro della trama possa esserci anche Cara Dune, i cui contrasti con la Nuova Repubblica sono stati solo accennati per il momento.

Potrebbe esserci poi un crossover con Ahsoka, e anche questa serie potrebbe dirci qualcosa in più su cosa abbia combinato il personaggio di Rosario Dawson prima di fare rotta su Corvus. Per scoprire la verità dovremo attendere almeno il prossimo anno, nella speranza che ci siano novità anche su Darth Maul.