Star Wars, Jon Hamm sarà Boba Fett! Tutto sul nuovo progetto

Star Wars: il Ritorno dello Jedi compie quarant'anni e per l'occasione un nuovo progetto prende forma da una Galassia lontana lontana: i dettagli sono ancora frammentati, ma pare che l'attore Jon Hamm interpreterà l'iconico cacciatore di taglie Boba Fett, sostituendo dunque temporaneamente Temuera Morrison.

Return of the Jedi: From A Certain Point of View è il nuovo progetto del franchise di Star Wars che vedrà quattro narratori riunirsi in una raccolta di racconti per rivivere i momenti più iconici di Star Wars: il Ritorno dello Jedi! L'audiolibro vanterà anche il contributo dello star di Mad Men che per l'occasione sarà Fett! Il cacciatore di taglie, ovviamente, ha il suo percorso all'interno di questo nuovo progetto firmato da Tara Sim.

Dietro al temporaneo addio di Morrison a Boba Fett pare che non ci siano spiegazioni. L'attore ha interpretato Fett in The Book of Boba Fett e in The Mandalorian, ma Morrison si è espresso sul futuro di The Book of Boba Fett immaginando che il suo personaggio è pronto a nuove avventure. A ogni modo l'attore di Top Gun: Maverick presterà esclusivamente la voce al cacciatore di taglie debuttando così in Star Wars, un traguardo molto importante per Jon Hamm che ha sempre desiderato far parte della saga creata da George Lucas.

Jon Hamm sarà all'altezza di Boba Fett?