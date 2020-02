Star Wars, Jonathan Freeman sarà il direttore della fotografia di Cassian Andor

È Discussing Film ad informarci tramite un'esclusiva dell'arrivo dell'ottimo Jonathan Freeman come direttore della fotografia dell'annunciata e attesissima Cassian Andor di Disney+, seconda serie live-action dedicata all'Universo di Star Wars che approfondirà storyline e gesta dell'eponimo ufficiale ribelle interpretato da Diego Luna.

Sono tante, tantissime le produzioni di grande importanza dove Freeman ha avuto modo di lavorare, da Boardwalk Empire della HBO a Sons of Anarchy, passando per Rubicon, Damages e anche a qualche episodio di Game of Thrones, incluso il sesto episodio dell'ottava e ultima stagione, The Iron Throne, il series finale.



Stando a quanto finora riferito, la serie di Star Wars dedicata a Cassian Andor dovrebbe cominciare le riprese a partire dal prossimo giugno 2020, con Stephen Schiff (The Americans) già dietro alla sceneggiatura e alla produzione esecutiva dello show. A scrivere troveremo anche Tony Gilroy, che dirigerà inoltre diversi episodi della serie.



Insieme a Diego Luna, nel cast di Cassian Andor ritroveremo anche Alan Tudyk come doppiatore di K-2S0, essendo la serie prequel di quanto visto in Rogue One: A Star Wars Story. La premiere su Disney+ dovrebbe essere prevista per il 2021, ancora a data da destinarsi.



Vi ricordiamo che in sviluppo c'è anche una serie live-action incentrata invece su Obi-Wan Kenobi che vede protagonista Ewan McGregor nei panni del Maestro Jedi. Le riprese di quest'ultimo progetto, rimandato per alcuni problemi, sono invece previste per l'inizio del 2021.