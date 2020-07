Star Wars: Kenobi conterrà dei flashback tratti da The Clone Wars?

Pioggia di rumor per la serie di Star Wars con protagonista Obi-Wan Kenobi. Dopo la notizia del possibile ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Anakin, sembrano esserci ulteriori indizi che vogliono la presenza di flashback tratti da The Clone Wars.

A riportali è Kessel Run Trasmission, che già in passato si era fatta conoscere per delle voci interessanti riguardanti i live action Disney: "l'anno scorso, quando la serie su Kenobi è stata annunciata ufficialmente, la mia fonte mi disse due cose. La prima è che Ahsoka avrebbe fatto parte di The Mandalorian, e la seconda è che ci saranno dei flashback di The Clone Wars all'interno di Kenobi".

Sarebbe la spiegazione più logica per il ritorno di Anakin, visto che la serie sarà ambientata dopo Episodio 3, quando ormai il Padawan di Obi-Wan è diventato Darth Vader. Sarà interessante capire se le parole della fonte si riferiscono a flashback ambientati più o meno nel periodo in cui prendono vita le vicende della serie animata di Dave Filoni (dopo Episodio 2), o se gli autori decideranno di riprendere delle vere e proprie sequenze già viste in The Clone Wars adattandole in live action.

Potrebbero persino decidere di approfondire quanto visto nei vari episodi animati da una nuova prospettiva, concentrandosi sui dettagli del rapporto tra i due, con l'intento di fare luce sui drammatici sviluppi de La vendetta dei Sith. Qualcosa di molto simile a quanto visto con Rogue One, che si collega perfettamente ad Una nuova speranza.

I flashback potrebbero in effetti giustificare la presenza di Ahsoka, e la serie potrebbe regalarci anche il ritorno di Darth Vader sulle scene.