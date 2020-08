Star Wars: Kenobi, quanti episodi avrà la serie con Ewan McGregor? Emergono novità

Scegliere tra i tanti ruoli che hanno reso grande Ewan McGregor è davvero difficile, ma per la sua iconicità e importanza narrativa nella Top 3 non può di certo mancare Obi-Wan Kenobi. Come sappiamo, Disney e Lucasfilm sono al lavoro su una serie spin-off in live-action incentrata sul maestro Jedi e nuove importanti novità emergono sul progetto.

Pochi giorni fa si sono diffusi i primi rumor sul possibile inizio delle riprese di Star Wars: Kenobi e sono spuntate anche le prime foto dal set di Star Wars: Kenobi, quello che invece era sconosciuto fino ad ora erano i piani futuri per la serie: quante stagioni ci saranno? Quanti episodi aspettarci? A rispondere, parzialmente, a questa domanda la CEO Lucasfilm Kathleen Kennedy.

"È davvero emozionante assistere alla creazione di così tanti show ambiziosi. Adesso stiamo sviluppando limited series di Obi-Wan Kenobi con Deborah Chow e sta facendo un lavoro eccezionale".

Lo spi-off sarà quindi una serie limitata e questo significa che potrebbe essere una mini-serie dai cinque agli otto episodi, ma che in ogni caso non dovrebbe continuare oltre la prima stagione. Tutto dipenderà dalle avventure che vedranno coinvolto il Jedi, anche se vista la grande attesa del pubblico Star Wars: Kenobi preannuncia di essere un enorme successo, probabilmente al pari se non superiore a The Mandalorian.