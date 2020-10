Star Wars: Kenobi, Ewan McGregor conferma: 'A marzo cominceremo a girare'

In questo periodo di uscite rinviate e rallentamenti vari nelle produzioni di ogni tipo è sempre bello trovare appiglio in qualche certezza: una di queste dovrebbe essere Star Wars: Kenobi, lo show Disney+ che vedrà finalmente Ewan McGregor tornare nei panni del mentore di Luke Skywalker.

Fu lo stesso McGregor, qualche tempo fa, ad anticipare che le riprese di Star Wars: Kenobi sarebbero partite in primavera: l'attore ha ora confermato la cosa, specificando che la crew metterà piede sul set dello show per la prima volta durante il prossimo marzo.

"Cominceremo a girare a marzo dell'anno prossimo. La cosa più divertente, quando lo feci per la prima volta, fu immaginare come l'avrebbe interpretato Alec Guinnes da giovane. Questo ragionamento mi portò a guardare un sacco dei suoi film più vecchi, che non avevo mai visto. Film bellissimi, mi divertii davvero un sacco a studiarli. Questa volta sarò molto più vicino alla sua età e la sfida sarà quella di avvicinarmi a lui in qualche modo. È un grande onore per me potermi mettere nei suoi panni" ha spiegato McGregor.

Sempre l'attore ha confermato che Star Wars: Kenobi farà da ponte tra le due trilogie più vecchie; pare, inoltre, che l'attore abbia sfidato in moto uno stunt di Star Wars: Kenobi.