Star Wars Kenobi: Ewan McGregor indosserà il suo vecchio costume, tutti i dettagli

Dopo aver scoperto la data di inizio delle riprese di Star Wars Kenobi, i numerosi fan di Guerre Stellari sono in attesa di sapere qualcosa in più riguardo la serie. In una nuova intervista, Ewan McGregor ha parlato del costume di Obi-Wan.

Durante una intervista concessa ai microfoni del podcast "Happy Sad Confused", lo storico attore ha rivelato di aver già fatto le prime prove con i vecchi abiti indossati durante le riprese della trilogia prequel: "Sono arrivato nel camerino e c'erano il mio mantello beige, la cintura e gli stivali, era il mio vecchio costume. È stato fantastico".

L'intervista continua poi: "Sono molto entusiasta, era da molto tempo che ci lavoravamo su. Ne abbiamo parlato, io, la Disney e Lucasfilm da quattro, cinque anni o forse anche di più. Sono entusiasta perché è una serie e non un film, questo ci permette di avere più margine di manovra, inoltre ho visto The Mandalorian ed è ottima, useremo un po' della loro tecnologia e lavorerò con Deborah Chow, che ha diretto alcune puntate. È bello lavorare con lei, penso sia fantastica, abbiamo fatto delle prove, quando ervamo impegnati con il film ed è stato molto interessante".

