Star Wars Kenobi, Ewan Mcgregor: 'La serie collegherà le prime due trilogie'

Continuano le interviste all'interprete di Obi-Wan Kenobi in Star Wars: in particolare Ewan McGregor ha rivelato cosa ne pensa della serie TV che ci mostrerà la vita del maestro Jedi in fuga dopo l'ordine 66.

Il celebre attore ha partecipato ad una puntata di "The One Show", rispondendo alle domande del conduttore sui suoi prossimi impegni: "Inizieremo a girare la serie durante la primavera dell'anno prossimo, sono molto entusiasta. Penso che abbiamo filmato l'ultimo film che ho fatto nel 2003, è passato un po' di tempo e ora sono molto più vicino all'età di Alec Guinnes. Questa cosa mi è sempre piaciuta molto, quando interpretavo Obi-Wan Kenobi cercavo sempre di studiare i movimenti di Alec e mi chiedevo come si sarebbe comportato in queste scene interpretando un uomo più giovane".

Continua poi rivelando quello che sarà uno degli intenti della serie Disney: "Adesso sono più vicino alla sua età e potremo finalmente collegare le due trilogie. Sarà fantastico, anche il fatto che stiamo girando una serie e non un film mi rende ancora più entusiasta". Rimaniamo in attesa di qualche notizia ufficiale dello show ambientato su Tatooine durante i primi anni di regno dell'imperatore Palpatine, nel frattempo vi segnaliamo questo dettaglio della vita del protagonista di Star Wars: Kenobi.