Star Wars Kenobi, una nuova teoria spiega il ritorno di Anakin nella serie su Obi-Wan

I fan di Star Wars sono in trepidante attesa per la serie dedicata ad Obi-Wan Kenobi annunciata lo scorso autunno da Disney+. Recenti rumors affermano addirittura che Ewan McGregor potrebbe essere affiancato da Hayden Christensen nel corso dello show. Ciò creerebbe di certo non pochi problemi ma, una teoria potrebbe spiegare il ritorno di Anakin.

Diamo per scontato appunto che Christensen non ritorni nel ruolo Darth Vader, in quanto la serie narra le vicende dell'esilio di Obi-Wan Kenobi sul pianeta desertico di Tatooine e i due non si rivedranno sino all'episodio IV del franchise, ovvero Star Wars: Una nuova speranza.

Anakin potrebbe far ritorno dunque solo sotto forma di flashback, che però dovrebbero essere uno degli elementi portanti della serie che si occuperà essenzialmente del complesso dissidio interiore vissuto dal maestro mentre tenta di affrontare il senso di colpa e il forte rimpianto per la fine del suo protetto e amico.

I flashback dei giorni di gloria prima della caduta della Repubblica, quando Anakin e Obi combatterono fianco a fianco, potrebbero aiutare a rendere la storia molto più drammatica. Forse Kenobi potrebbe ricordare momenti in cui avrebbe preferito fare scelte chiaramente diverse.

Come spiega ScreenRant: "Se scritta bene, questa serie potrebbe anche continuare il processo di costruzione dei prequel aggiungendo nuove dimensioni alla caduta di Anakin, mentre Obi-Wan si rende conto di essere stato totalmente cieco. Potrebbe anche aiutare a raffinare sottilmente la rappresentazione di Lucas di Obi-Wan in Star Wars: The Clone Wars, rivelando come il triste rimpianto di Obi-Wan di non poter perseguire una relazione con Satine lo abbia portato a fingere di non sapere della relazione tra Anakin e Padmé".

Dopo tutto questo hype creato, speriamo che Star Wars Kenobi non deluda i fan.