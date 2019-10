Star Wars: Kenobi, Joel Edgerton è fiducioso nel suo ritorno nei panni di zio Owen

Attualmente impegnato nella campagna promozionale di The King per Netflix di cui è anche co-autore, Joel Edgerton ha potuto accennare brevemente alla possibilità di riprendere il ruolo di zio Owen nell'annunciata serie su Obi-Wan Kenobi di Disney+, Star Wars: Kenobi.

Nel corso di una nuova chiacchierata con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, l'attore ha così risposto alla domanda sul suo ritorno nel ruolo nell'attesa serie televisiva: "Si tratta di una possibilità molto concreta", ha dichiarato prima di fermarsi dal rivelare troppe informazioni. "C'è potenzialmente un assassino sul tetto pronto a farmi fuori in caso dica la cosa sbagliata. Mi piacerebbe poteri dire molto di più. Solo che non lo farò".

Edgerton, come ricorderanno i fan, ha interpretato Owen Lars in Star Wars: L'Attacco dei Cloni e Star Wars: La Vendetta dei Sith, rispettivamente secondo e terzo episodio della trilogia sulla storia di Anakin Skywalker. La serie con McGregor sarà ambientata esattamente otto anni dopo gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith ed esplorerà dunque le conseguenze causate dall'Ordine 66. La data di uscita dello show non è ancora stata rivelata. Questo spin-off dedicato a Obi-Wan è stato tramutato in serie tv dopo i risultati sotto le aspettative ottenuti al botteghino da Solo: A Star Wars Story. Nel corso del D23 la Casa di Topolino ha anche ufficializzato l'arrivo della serie su Cassian Andor, con Diego Luna che riprenderà i panni della spia ribelle introdotto in Rogue One: A Star Wars Story.

La serie su Obi-Wan intanto continua a prendere forma: poche settimane fa Deborah Chow è stata annunciata come regista dello show, le cui date di release e di inizio produzione continuano comunque ad essere avvolte dal mistero. Ewan McGregor, in ogni caso, è sembrato in gran forma: l'attore, nonostante tutto il tempo passato dall'ultima volta, non ha dimenticato come usare una spada laser.