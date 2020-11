Star Wars: Kenobi, Naomi Scott di Aladdin è appena entrata nel cast della serie?

Nelle scorse settimane la Disney ha condiviso un video sulla vita del protagonista di Star Wars: Kenobi, nel frattempo continuano i lavori sulla serie con Ewan McGregor, ecco un rumor che ci rivela un nuovo nome nel cast.

Secondo quanto rivela il sito di insider "The Illuminerdi", nel corso delle puntate incentrate sulla figura del celebre maestro Jedi troveremo anche un personaggio interpretato da Naomi Scott, attrice conosciuta principalmente per il suo ruolo nella versione live action di "Aladdin". Nome in codice del suo personaggio sarà Riley e dovrebbe essere un personaggio importante e protagonista insieme ad Obi-Wan. Inoltre, sempre secondo i rumor, per la parte di Riley sono state prese in considerazione anche Thusso Mbedu, presente in "The Underground Railroad" e Anula Navlekar.

Oltre loro, tre altri personaggi secondari si uniranno alla serie di Disney+: la prima è Tia, descritta semplicemente come una donna sui trent'anni, di età simile sarà anche Harold, uomo il cui interprete dovrà avere un certo stile di comicità, e infine Bella, per la quale la produzione è alla ricerca di donne di quaranta anni di origini sudamericane.

Come al solito ricordiamo che questi non sono i nomi ufficiali dei personaggi e che la notizia non è stata confermata dai dirigenti del colosso dell'intrattenimento. Infine ecco un video in cui parliamo della serie intitolata Star Wars: Kenobi.