Star Wars: Kenobi non sarà come The Mandalorian: nuovi dettagli sulla serie Disney+

I dettagli fin'ora rivelati sull'attesissima prima stagione di Star Wars: Kenobi non sono molti, ma stando ai primi rumor e informazioni a mezza bocca potrebbe essere la nuova serie di punta targata Lucasfilm. Adesso nuove, preziose informazioni arrivano da Deborah Chow, unica e sola regista del prossimo spin-off Disney+.

Ai microfoni dell'Hollywood Reporter ha infatti rivelato che: "[The Mandalorian e Kenobi] saranno totalmente diversi, sia in termini di carico di lavoro che, ovviamente, di organizzazione dell'intera storia. In un cero senso mi mancherà avere quella squadra ed essere circondata da persone così brillanti e creative. Il rovescio della medaglia è che avere un quadro completo del progetto e curare dall'inizio alla fine ogni dettaglio è meraviglioso".

Per chi non la conoscesse, la Chow è stata parte integrante del team di registi che hanno dato vita alla prima stagione di The Mandalorian e ha diretto gli episodi Il peccato e La resa dei conti, rispettivamente il terzo ed il settimo.

"È stata un'esperienza interessante perché abbiamo iniziato molto prima di partire con le riprese", ha continuato. "Siamo arrivai due mesi e mezzo prima di iniziare a girare e abbiamo avuto modo di analizzare in dettaglio tutto ciò che accadeva sul set. Come risultato tutti i registi hanno fatto squadra, si sono conosciuti e abbiamo lavorato insieme prima e dopo gli episodi, creando un clima di grande fiducia, cosa che solitamente non succede in televisione e rischi di scavalcare il lavoro di qualcun altro."

All'inizio di maggio abbiamo saputo che Hayden Christensen potrebbe tornare per Star Wars: Kenobi e lo stesso Ewan McGregor aveva provocatoriamente annunciato che Star Wars: Kenbi sarà più divertente della trilogia prequel