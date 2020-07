Star Wars: Kenobi, tutte le novità e i rumor sulla serie più attesa di Guerre Stellari

Continuano a girare voci sui possibili collegamenti tra Star Wars: Kenobi e The Clone Wars. Analizziamo tutti i rumor principali e le notizie ufficiali sulla serie TV incentrata sulla vita di Obi-Wan Kenobi.

Partiamo dall'ambientazione: come sapete l'opera sarà incentrata sugli anni successivi all'Ordine 66 e alla presa di potere dell'Imperatore Palpatine. aiutato dal suo nuovo discepolo, Darth Vader. Questa data ci permetterà anche di rivedere alcuni dei personaggi che hanno fatto la loro comparsa nel corso delle puntate di The Clone Wars, prima fra tutti Ahsoka, Jedi che è sopravvissuta alla distruzione dell'ordine e che è diventata in breve tempo una beniamina dei fan.

Nei mesi scorsi ha iniziato a circolare il nome di Rosario Dawson per la parte, anche se per adesso la notizia non è stata ancora confermata. Anche Hayden Christensen dovrebbe riprendere la parte di Anakin Skywalker: visti gli eventi del terzo film prequel dedicato alla saga, è molto probabile che sarà presente in flashback dedicati al rapporto tra Obi-Wan e il suo padawan, oppure in delle visioni del protagonista, anche se i fan sperano di poter vedere delle scene inedite che approfondiscono le vicende dei due.

Riguardo la trama, possiamo immaginare che nel corso delle puntate assisteremo agli sforzi di Obi-Wan per sfuggire alle truppe imperiali e per tenere nascosta l'esistenza di Luke Skywalker, mentre cerca di capire i motivi del fallimento dell'Ordine Jedi, che non è riuscito a prevedere l'ascesa del signore dei Sith. Non abbiamo ancora una data di uscita certa, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista alla regista di Star Wars: Kenobi.