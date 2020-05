Star Wars: Kenobi, un personaggio di Clone Wars potrebbe comparire nella serie

Oltre al ritorno di Hayden Christensen in Star Wars: Kenobi, i fan dell'universo nato dalla mente di George Lucas potranno rivedere un personaggio che ha fatto il suo debutto nelle puntate di The Clone Wars.

Stiamo parlando di Ahsoka Tano, che secondo quanto riporta il sito di insider "The Illuminerdi" farà parte non solo del cast della seconda stagione di The Mandalorian, ma che apparirà anche nel corso delle puntate dello show dedicato alla vita di Obi-Wan Kenobi. Secondo diversi rumor l'attrice scelta per interpretare Ahsoka sarà Rosario Dawson, che proprio in questi giorni sarebbe in trattative con al Disney per firmare un contratto che la porterà a partecipare a The Mandalorian e Kenobi prima di avere una serie interamente dedicata al suo personaggio.

Ricordiamo che queste sono solo voci non confermate, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo la conferma dell'arrivo di Rosario Dawson nel mondo di Star Wars, pronta ad interpretare uno dei personaggi più amati dai fan di Guerre Stellari. Nel frattempo aspettiamo ulteriori indiscrezioni sullo show che ci racconterà la vita di Obi-Wan, nei giorni scorsi si parlava di un eventuale comparsa di Natalie Portman in Star Wars: Kenobi, probabilmente durante un flashback ambientato prima della nascita di Luke e Leia.