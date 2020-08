Star Wars: Kenobi, le prime foto dal set della serie con Ewan McGregor

A quanto pare MakingStarWars ci aveva visto lungo sull'imminente inizio delle riprese dell'attesissima Star Wars: Kenobi di Disney+, perché grazie ad alcune foto sempre pubblicate dall'affidabile sito americano, sarebbero già in corso d'opera i lavori di costruzione del set della serie con protagonista Ewan McGregor.

Stando a quanto precedentemente riportato da MakingStarWars, le riprese dello show partiranno il mese prossimo nella California meridionale, in una location esterna già utilizzata per ricreare Tatooine nella prima stagione di The Mandalorian.

Sebbene ritenuta un'informazione "piuttosto solida", il sito faceva anche notare che in realtà a settembre sarebbero potuti cominciare solo i lavori di costruzione del set, ma data la concretezza delle immagini che potete ammirare in calce, sembra proprio che i set siano già in fase di costruzione, dunque tra un mese dovrebbero effettivamente iniziare le riprese vere e proprie.

Per quanto riguarda le riprese in studio - è possibile, se non probabile, che la produzione voglia puntare sull'innovativa tecnologia dei LED Wall già adoperata con successo per The Mandalorian - stando al sito dovrebbero svolgersi ai Pinewood Studios (dove però è prevista anche la produzione di Cassian Andor) o a Manhattan.

Gli episodi di Star Wars: Kenobi saranno diretti dalla showrunner Deborah Chow, che l'anno scorso si è distinta per aver firmato la regia degli episodi 1x03 e 1x07 di The Mandalorian. Per altri approfondimenti, qui potete trovare le ultime novità e rumor su Obi-Wan Kenobi.