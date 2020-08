Star Wars: Kenobi, le riprese della serie partiranno il mese prossimo?

Sembra finalmente tutto pronto per le riprese di Star Wars: Kenobi, titolo provvisorio della serie Disney+ che seguirà le vicende di Obi-Wan dopo gli eventi de La Vendetta dei Sith. A rivelarlo è l'affidabile fansite Making Star Wars, che ha fornito alcuni dettagli sull'inizio della produzione.

Secondo quanto riportato dal sito, le riprese dello show partiranno il mese prossimo nella California meridionale, in una location esterna già utilizzata per ricreare Tatooine nella prima stagione di The Mandalorian.

Sebbene la ritenga un'informazione "piuttosto solida", il sito fa notare che c'è una possibilità che il mese prossimo possano iniziare solamente i primi preparativi del set, con le riprese vere e proprie che invece potrebbero partire nelle settimane successive.

Per quanto riguarda le riprese in studio - è possibile, se non probabile, che la produzione voglia puntare sull'innovativa tecnologia dei LED Wall già adoperata con successo per The Mandalorian - stando al sito dovrebbero svolgersi ai Pinewood Studios (dove però è prevista anche la produzione di Cassian Andor) o a Manhattan.

Gli episodi di Star Wars: Kenobi saranno diretti dalla showrunner Deborah Chow, che l'anno scorso si è distinta per aver firmato la regia degli episodi 1x03 e 1x07 di The Mandalorian. Per altri approfondimenti, qui potete trovare le ultime novità e rumor su Obi-Wan Kenobi.