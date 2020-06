Star Wars Kenobi: la serie con Ewan McGregor è in lavorazione, parola della regista

La serie incentrata sul personaggio di Ewan McGregor è una delle opere più attese dai fan di Guerre Stellari: oltre le numerose indiscrezioni sul cast di Star Wars: Kenobi, vi segnaliamo questo commento della regista Deborah Chow.

La regista, che ha lavorato anche nella prima stagione di The Mandalorian, ha partecipato ad una intervista, andata in onda nella versione virtuale dell'ATX Festival, in cui ha brevemente commentato lo stato dei lavori sullo show di Disney: "Abbiamo ancora qualcosa da fare, ma ci stiamo lavorando su". Queste parole faranno sicuramente piacere ai numerosi appassionati dell'universo di George Lucas, soprattutto dopo le notizie che parlavano di una sospensione dei lavori, a causa di divergenze creative con gli sceneggiatori.

Sappiamo che la serie ci mostrerà gli anni di vita passati da Obi-Wan Kenobi su Tatooine, dopo che l'Ordine 66 ha completamente annientato l'Ordine Jedi e trasformato la Repubblica nell'Impero guidato da Darth Sidious. Qui il cavaliere Jedi cercherà di tenere al sicuro il figlio di Anakin Skywalker e di sfuggire alle forze imperiali, impegnate a scovare gli ultimi Jedi. Nelle scorse settimane vi avevamo segnalato la notizia del ritorno di Natalie Portman in Star Wars: Kenobi, ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale a riguardo.