Star Wars: Kenobi, nella serie sarà presente anche il comandante Cody?

Mentre si fa sempre più vicini l'inizio delle riprese di Star Wars: Kenobi, serie incentrata sul Jedi interpretato da Ewan McGregor, secondo un nuovo rumor nel corso della prima stagione rivedremo un personaggio di Clone Wars.

Secondo quanto afferma il sito di insider "Kessel Run Transmissions" l'attore Temuera Morrison farà parte del cast della produzione Disney. Come sapete, Temuera Morrison è il volto dei cloni che compongono l'esercito della repubblica, in particolare nel corso della serie animata The Clone Wars abbiamo potuto conoscere meglio il comandante Cody, che ha accompagnato i protagonisti in molte delle battaglie contro i separatisti.

Nell'ultimo film della trilogia prequel, l'Ordine 66 emanato da Darth Sidious costringe i cloni e il comandate Cody ad attaccare i cavalieri Jedi. Sembra quindi che nel corso delle puntate della serie potremo vedere quale sarà la reazione di Obi-Wan a questo tradimento, magari mentre è in fuga dal gruppo di ricerca guidato proprio da Cody. Non è ancora stata rivelata quale sarà la trama dello show su Kenobi, che ricordiamo sarà ambientata nel periodo di tempo compreso tra il terzo episodio "La vendetta dei Sith" e il film diretto da George Lucas nel 1977.

Chiudiamo la notizia con le prime foto dal set di Star Wars: Kenobi.