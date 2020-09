Star Wars Kenobi, la serie si svolgerà in due periodi diversi? Facciamo chiarezza

I fan di Star Wars sono in trepidante attesa per la nuova serie dedicata ad Obi-Wan Kenobi annunciata lo scorso autunno da Disney+. Sono ormai ben 15 anni che in molti sperano di poter rivedere Ewan McGregor nei panni del famoso Jedi ma, molti sono ancora i dubbi su quella che sarà la timeline delle vicende raccontate.

Quando il progetto è stato inizialmente annunciato, sembrava che la narrazione si sarebbe dovuta svolgere a cavallo dell'episodio IV Star Wars: Una nuova speranza ma, recenti indiscrezioni affermano che ci saranno anche una serie di sequenze che si svolgeranno durante il eventi delle Guerre dei Cloni.

Dunque la serie dovrebbe trattare due linee temporali differenti, e questo significa probabilmente che Hayden Christensen ricomparirà in Star Wars Kenobi nel suo ruolo di Anakin Skywalker. Non vi sono però ancora conferme a risguardo e diamo per scontato che potrebbe anche apparire nelle vesti di Darth Vader.

Dei tanti progetti confermati, segnalati e vociferati emersi negli anni, la serie dedicata ad Obi-Wan Kenobi è probabilmente quella più attesa e, rivedere Ewan McGregor nel ruolo che forse più di ogni altro lo ha reso noto al grande pubblico fa crescere l'hype alle stelle.

All'inizio di quest'anno, alcuni rapporti affermavano che le riprese della serie sarebbero potute iniziare questa estate. Comprensibilmente, la pandemia di Coronavirus ha ritardato tutte le produzioni e anche questa come per ora in un limbo. Quali sono le vostre impressioni su questa nuova produzione Disney+? Fatecelo sapere nei commenti.