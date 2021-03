Star Wars, Kevin Feige: 'Non sono coinvolto in nessuna delle serie live-action'

I prossimi anni saranno decisamente interessanti per i fan di Star Wars: come annunciato da Disney nei mesi scorsi, dopo il successo di The Mandalorian il franchise vedrà infatti l'arrivo di un bel po' di serie e film che ne espanderanno ulteriormente l'universo, con il coinvolgimento addirittura di un certo Kevin Feige.

Il CEO di Marvel Studios si occuperà infatti della produzione di uno dei prossimi film di Star Wars, sui cui dettagli aleggia però ancora un alone di mistero: sempre Feige ha però voluto smentire categoricamente di essere coinvolto nelle prossime serie TV ambientate nella celebre galassia lontana lontana.

"No. È tutta roba di Kathy Kennedy. Il mio coinvolgimento si limita al fatto che io resti in piedi fino a mezzanotte per vedere i nuovi episodi di The Mandalorian appena usciti" ha spiegato Feige. Certo, in questi casi la bugia a fin di bene è sempre dietro l'angolo: vista la mole di progetti in cui il nostro Kevin è coinvolto, però, stavolta non abbiamo motivi per credere che il suo defilarsi sia puramente strategico.

Quali sono le vostre aspettative per le serie e i film su Star Wars in programma? Fateci sapere nei commenti le vostre impressioni! Prossimamente, intanto, arriveranno su Disney+ anche l'Holiday Special di Star Wars e i film sugli Ewok.