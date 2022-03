Star Wars, Kevin Kiner rivela: 'Stiamo lavorando ad una nuova serie animata'

Dopo i clamorosi ritorni in The Bad Batch sembra proprio che la Disney sia già a lavoro su una nuova serie animata ambientata nella Galassia lontana lontana come riportato da Kevin Kiner, storico compositore di lunga data del franchise di Star Wars.

In una recente intervista il padre di alcune tra le più iconiche colonne sonore di questo universo ha detto: "Stiamo lavorando ad una nuova serie animata. È un progetto di Star Wars. E questo è tutto ciò che possiamo dire. È davvero, davvero dannatamente fantastico, al punto che Lucasfilm e Disney ci danno un'orchestra completa per ogni episodio. È un progetto molto speciale, sono coinvolte delle persone fantastiche e abbiamo il privilegio di farne parte. Probabilmente ho già detto troppo".

Negli ultimi anni ci sono stati molti rumor in merito a nuove produzioni animate targate Lucasfilm. Secondo quanto riferito da alcuni insider, sarebbe in lavorazione per Diseny+ una serie animata incentrata sui bambini dell'Alta Repubblica definita da molti come la "Stranger Things nello spazio". Per altri invece, una nuova serie animata su Darth Maul sarebbe in produzione. Un rapporto del 2021 afferma che lo show in questione dovrebbe servire anche come prequel di Solo: A Star Wars Story, aiutando a colmare una delle ultime grandi lacune presenti nella storia di questo personaggio e cioè, come è arrivato a dirigere l'organizzazione criminale, Crimson Dawn.

Quali sono le vostre idee su questo progetto? Ditecelo nei commenti.