Star Wars: Kylo Ren affronta la Resistenza nel nuovo corto di Galaxy of Adventures

Dopo l'omaggio a Carrie Fisher e la nuova avventura di Rey, ecco il nuovo corto animato di Star Wars Galaxy of Adventures dedicato a Kylo Ren e ai suoi sottoposti, i Cavalieri di Ren.

Sulle note della colonna sonora che abbiamo imparato ad apprezzare grazie alla nuova trilogia, che vede il personaggio di Adam Driver tra i grandi protagonisti, il filmato mostra il futuro Leader Supremo del Primo Ordine alla prese con la Resistenza accompagnato dai Cavalieri di Ren e da un agguerrito esercito di stormtrooper.

"Kylo Ren e il Primo Ordine incutono timore nel cuore della galassia. Ma un gruppo di audaci combattenti della Resistenza rischiano tutto per unirsi alla battaglia" si legge nella sinossi ufficiale del corto, che potete visionare comodamente nel player in cima alla pagina.

Che ve ne pare di questo nuovo corto di Star Wars? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo, a proposito del mondo creato da George Lucas, vi ricordiamo che Stellan Skarsgard si è recentemente unito al cast di Cassian Andor, la serie spin-off di Rogue One in arrivo su Disney+.

Per altri approfondimenti, invece, vi rimandiamo alle rivelazioni sul passato di Kylo Ren emerse dai fumetti di Star Wars.