Star Wars, Kylo Ren ha ucciso Baby Yoda? I fan di The Mandalorian temono il peggio

Il finale di The Mandalorian ha estasiato i fan di Star Wars con un colpo di scena sperato ma inatteso, che ha messo l'avventura di Mando e Grogu in rotta di collisione con la saga cinematografica.

Negli ultimi istanti dell'episodio finale di The Mandalorian 2, infatti, Luke Skywalker arriva a salvare la situazione e dopo aver sconfitto i soldati oscuri di Moff Gideon prende sotto la sua ala protettiva il piccolo Grogu: al termine di una straziante scena di addio (o di arrivederci), infatti, Mando guarda Baby Yoda andare via con il maestro Jedi e R2D2 e i fan rimangono a mordersi le mani in attesa della terza stagione, confermata per dicembre 2021.

In compenso, però, chi ha visto la trilogia sequel ha qualche indizio in più per colmare le aspettative lasciate in sospeso dalla seconda stagione della serie di Jon Favreau e Dave Filoni. I film di JJ Abrams e Rian Johnson, infatti, hanno raccontato proprio il tentativo di Luke Skywalker di creare un nuovo Ordine Jedi addestrando potenziali candidati, fra i quali spicca suo nipote Ben Solo. La cosa però come noto non finì bene, Ben Solo divenne Kylo Ren per colpa proprio dello stesso Luke e nei film viene detto che, una volta passato al Lato Oscuro, il figlio di Han Solo ha ucciso diversi dei suoi 'compagni di classe'.

L'episodio Il Salvataggio lascia intendere che Grogu si unirà alla scuola di Luke, e ora i fan temono che Baby Yoda sarà fra le vittime della furia di Kylo Ren: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

