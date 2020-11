Star Wars, La showrunner di Russian Doll: 'È più di un anno che lavoro alla serie'

Avevamo già parlato della serie di Star Wars ideata da Leslye Headland, adesso vi segnaliamo questa intervista alla creatrice di Russian Doll, in cui discute del nuovo progetto ambientato nel mondo di Guerre Stellari.

La futura showrunner della serie ha parlato del suo nuovo progetto con i giornalisti di "Fantastic Frankey", rivelando di aver già iniziato a lavorare sulla prima stagione dello show di cui non conosciamo ancora il nome. Ecco il suo commento: "Lavorare alla Lucasfilm è stato l'avverarsi di un sogno, è stato anche meglio di come lo avessi immaginato, ho anche condiviso su Twitter queste cose. Non so proprio cosa dire tranne che è fantastico. Ci ho lavorato per tutto il 2020, anzi direi che è un anno e qualcosa".

Continua poi parlando dell'ambientazione della nuova serie di Star Wars, elemento che non è ancora stato svelato: "Direi che è in una parte dell'universo e in una parte di timeline di cui non conosciamo ancora molto. È tutto quello che posso dire". L'opera potrebbe essere ambientata in una epoca in cui è ancora presente la Repubblica e l'ordine dei Jedi per esempio, per scoprirlo dovremo aspettare i prossimi mesi.

