Star Wars, il Lando originale Billy Dee Williams:'In arrivo un annuncio clamoroso'

Lucasfilm sta lavorando alla nuova serie con Donald Glover nel ruolo di Lando Calrissian. Dopo un silenzio lungo diversi mesi, negli ultimi giorni è stato annunciato che la star di Atlanta si occuperà anche della scrittura, mentre Billy Dee Williams, interprete di Lando nella prima trilogia ha anticipato novità clamorose.

Difficilmente vedremo Billy Dee Williams in un ruolo importante in Lando ma l'attore è chiaramente coinvolto in questo nuovo progetto per il piccolo schermo:"Sono entusiasta di condividere che presto arriverà qualcosa di veramente magnifico. È un sogno che si avvera per me, su tutto ciò che mi ha sostenuto e portato attraverso una vita di sogni e avventure, è un onore condividerlo con te. Assicurati di attivare le notifiche per storie e post per rimanere aggiornato, non vuoi perdertelo... Possa la Forza essere con tutti voi" ha scritto Williams nel post su Twitter.



Glover aveva già interpretato Lando nello sfortunato Solo: A Star Wars Story, al fianco del giovane Han Solo interpretato da Alden Ehrenreich.



Donald Glover scriverà Lando insieme al fratello, com'è stato annunciato qualche giorno fa.

"Mi piacerebbe interpretare di nuovo Lando" aveva dichiarato Glover qualche anno fa "È un momento divertente per farlo. Dev'essere il modo giusto, soltanto quello. Il tempo è prezioso, penso che negli ultimi due anni questa me**a di pandemia le persone hanno vissuto il tempo in un modo... Le persone si rendono conto che il loro tempo è prezioso [...] Lando è sicuramente qualcuno con cui mi piacerebbe uscire".



Nelle ultime ore è però scoppiata la polemica perché l'autore di Lando è stato licenziato e l'ha scoperto soltanto tramite i social.