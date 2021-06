Star Wars: Lando, ci sarà anche Qi'ra nella serie? La risposta di Emilia Clarke

Dopo il suo importante ruolo in Solo: A Star Wars Story, sono molti i fan che si chiedono se Emilia Clarke tornerà nei panni di Qi'ra per uno dei futuri titoli del franchise, e un'ottima occasione potrebbe essere rappresentata dalla serie TV che vedrà come protagonista Lando Calrissian.

Al momento non è ancora stato rivelato la serie seguirà il Lando di Billy Dee Williams o la versione più giovane interpretata da Donald Glover nel film di Ron Howard, o magari entrambi, ma in un caso o nell'altro la star di Game of Thrones ha rivelato di non essere al corrente del progetto.

"Non ho sentito nulla... assolutamente nulla. Ma una serie su Lando ha molto senso, date a quell'uomo il suo show! Sì!" ha affermato l'attrice al podcast Happy Sad Confused.

Star Wars: Lando è stata annunciata lo scorso dicembre nel corso del Disney Investors Day durante il quale è stato svelato l'arrivo di ben 10 serie TV ambientate nel mondo di Guerre Stellari, da Ahsoka Tano a Obi-Wan Kenobi passando per la raccolta di corti anime Star Wars: Visions. Purtroppo Lando è stata presentata senza l'aggiunta di alcun dettaglio sulla trama, e a giudicare dalla tabella di marcia di Lucasfilm per saperne di più ci sarà da attendere ancora diverso tempo.

Voi cosa vi aspettate dalla serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, su Disney+ prosegue la programmazione di Star Wars: The Bad Batch.