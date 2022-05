Star Wars: Lando, che fine ha fatto la serie con Donald Glover? Risponde Kathleen Kennedy

L'universo di Star Wars ha trovato nuova vita sul piccolo schermo grazie a Disney+, che sta sviluppando una serie dopo l'altra con grandi star e storyline. Ma che fine ha fatto la serie tv su Lando con Donald Glover? Risponde il boss di Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Prima che venisse ufficialmente annunciata da Disney e Lucasfilm, si era parlato a lungo di una possibile serie tv sul Lando Calrissian di Donald Glover. Poi nel 2020 arrivò l'ufficialità, ma da allora di tempo ne è passato, ma di progressi su quel fronte non ne abbiamo ancora visti.

E con tanti nuovi titoli ambientati nell'universo di George Lucas in arrivo su Disney+, dalla serie su Obi-Wan Kenobi che ha appena fatto il suo debutto, al prequel su Cassian Andor, agli spin-off di Ahsoka e Skeleton Crew, che novità abbiamo sullo spin-off di Solo?

"Dovreste chiedere a Donald. È lui ad avere il coltello dalla parte del manico qui" ha affermato il Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy rispondendo alla domanda di CinemaBlend.

"Al momento non ci sono aggiornamenti. Ve lo dico con tutta onestà. Ma non perché non ci si stia provando" ha poi spiegato, aggiungendo che "Donald ha davvero un'agenda fitta d'impegni. Ha già una serie, e poi un altro progetto in cantiere credo, e solo dopo potrebbe essere disponibile. Quindi stiamo attendendo pazientemente".