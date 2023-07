Star Wars, Lando è vivo! Donald Glover scriverà la serie insieme al fratello

Come confermato dall'Hollywood Reporter, Donald Glover e il fratello Stephen Glover collaboreranno per scrivere la serie Star Wars incentrata sul giovane Lando Calrissian, personaggio interpretato dallo stesso Glover in Solo: A Star Wars Story. Questo significa anche che il precedente sceneggiatore, Justin Simien, è uscito dal progetto Disney+.

L'accordo, riportato per la prima volta da Above the Line, è stato stipulato prima dello sciopero degli sceneggiatori, iniziato lo scorso maggio. Justin Simien, che in precedenza era stato incaricato di sviluppare Lando, ha lasciato il progetto di Star Wars prima della firma del duo.

La Disney ha annunciato nel dicembre 2020 che lo show della Lucasfilm era in lavorazione. Donald Glover, che sarà il protagonista della serie, ha già interpretato Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story, uscito nel 2018. Sebbene il film abbia fatto fiasco al botteghino, tanto da spegnere sul nascere qualsiasi discussione circa un sequel di Solo, l'interpretazione di Glover è stata accolta positivamente.

Già qualche settimana fa erano emerse delle novità su Lando tramite un'intervista dello stesso Justin Simien che aveva confermato di non aver più sentito nulla sul progetto dai primi annunci fatti dalla Lucasfilm.

"L'ultima cosa che mi è stata detta è che lo amavano ma che dovevano metterci una pietra sopra finché non fossero riusciti a capire la disponibilità di tutti", ha detto Simien. "Non ho indagato oltre, ma non sono un idiota. Non sono il solo ad avere avuto questo tipo di esperienza. Ma non posso fare a meno di chiedermi: 'Sono troppo nero? Sono troppo gay? E la gente non vuole dirlo?'. Perché sembra che io abbia sviluppato delle cose con queste compagnie e che queste non si realizzino mai per ragioni sconosciute?".

Probabilmente ne sapremo di più una volta che gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori a Hollywood si concluderanno.