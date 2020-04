Star Wars: Leslye Headland ha diverse idee per la nuova serie Disney+

Qualche ora fa è stata annunciata una nuova serie tv prodotta per Disney+ sullo Star Wars Universe, con la showrunner di Russian Doll, Leslye Headland, a capo del progetto. Headland scriverà questo nuovo show che si concentrerà su personaggi femminili. Headland qualche mese fa confessava di avere molte idee su Star Wars ormai da molti anni.

Intervistata da Variety alla première di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, a Leslye Headland era stato chiesto se fosse interessata a scrivere qualcosa per Star Wars. E la reazione fu entusiasmante:"Oh, per favore. Per favore, regina Kathleen Kennedy. Oh sì. O mio Dio, sì. Penso di avere idee sui film di Star Wars da quando avevo tredici anni. Forse otto?".



Headland proseguiva dicendo:"Sono il tipo di fan di Star Wars che non ha nemmeno un film preferito. Voglio solo vivere nell'universo di Star Wars, continuamente, per sempre, per sempre. Quindi quando le persone mi chiedono 'Qual è il tuo Star Wars preferito?' io dico 'Non esiste un film di Star Wars. C'è Star Wars'".

Leslye Headland sarà la prima donna a scrivere un progetto di Star Wars in decenni di franchise, da quando Leigh Brackett co-scrisse L'impero colpisce ancora.

Lo show, attualmente senza titolo, viene ritenuto come un action thriller al femminile, che conterrà diversi elementi ambientati in un punto separato dal canone principale di Star Wars.

La nuova serie di Star Wars creata da Leslye Headland si tratta del quarto progetto live action di Star Wars che arriverà su Disney+. Tra le prossime produzioni anche una serie live action su Obi-Wan Kenobi.