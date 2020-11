Star Wars, la nuova serie live action sarà fedele a Lucas: 'Non basta una buona idea'

La nuova serie live action di Star Wars si propone di bissare il successo di The Mandalorian, ma come ha fatto la showrunner Leslye Headland ad avere l'ok per mettere in piedi il progetto?

Semplice, facendo capire fin da subito che la sua non era una visione improvvisata, come ammette lei stessa in un'intervista per Fantastic Frankey, esibendo una copia dell'atlante Star Wars: The Essential Atlas: "Qualsiasi proposta è partita da qui, dalla domanda 'Dove siamo?'. Perché credo che sia così che riesco ad ancorarmi a questo particolare universo. Non puoi incominciare dicendo 'ho avuto un'idea brillante ed emozionante', o 'ho un concept figo che mi piacerebbe esplorare'".

La sceneggiatrice di Russian Doll si dichiara insomma estremamente pragmatica, dichiarando che quell'entusiasmo è comunque positivo, ma "si tratta di un mondo reale con luoghi precisi. Dove ti trovi? Chi c'è in quel posto? Quanto ne sappiamo dei personaggi che sono lì? Basandoti su ciò che sappiamo riguardo a chi è presente, su come potrebbe interferire la struttura politica ed economica di quel posto, com'è che tutto ciò influirà nella storia che vuoi raccontare?".

La galassia lontana lontana ha le sue regole, costruite e modellate in quarant'anni di film, serie tv, libri e fumetti, per questo la sceneggiatrice ha scelto un approccio "geografico" per destreggiarsi nel complesso mondo ideato da George Lucas. Inizialmente ha quindi deciso di mettere da parte il lato artistico e cinematografico, per poter costruire un vero e proprio viaggio basandosi su mappe e luoghi precisi.

Ha inoltre rivelato che quando ha proposto le sue idee a Lucasfilm non era ancora stato deciso se il progetto sarebbe diventato un film o una serie, ma ora sembra entusiasta della sua natura episodica, probabilmente sullo stile di The Mandalorian: "Mi sembra giusto perché sento che ci sono molte possibilità di narrazione quando si tratta delle serie tv, specialmente quelle episodiche in cui non è possibile fare binge watching".

Visto il successo ottenuto da Jon Favreau, sembra scontato che Disney voglia optare per qualcosa del genere. Potremmo saperne di più a breve, dato che Leslye Headland ci ha lavorato per tutto il 2020.