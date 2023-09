Star Wars, Liam Neeson ne ha abbastanza: 'Troppi film e serie tv, si perde la magia'

Il franchise di Star Wars si è allargato in maniera esponenziale negli ultimi anni, soprattutto a seguito della rivoluzione dello streaming e della facilità, in questo senso, di poter proporre nuovi contenuti. Liam Neeson, protagonista della saga si è espresso in tal senso, esponendo i suoi dubbi su un eccessivo ingrandimento della serie.

Mentre sembra che Ewan McGregor abbia molte idee per la seconda stagione di Obi Wan Kenobi, l’idea di serialità e di espansione di un universo come quello di Star Wars di un’altra star dello show, Liam Neeson, pare essere decisamente diversa.

In una nuova intervista con Conan O’Brien, l’interprete di Qui-Gon Jinn ha espresso la sua idea a proposito dei tanti spin off e delle tante serie tv dedicate da Disney alla creatura di George Lucas: “Ci sono troppi film e troppi spin off. Penso si stia diluendo eccessivamente l’intera narrazione”.

Concetto, quello espresso dall’attore, condivisibile sotto più punti di vista, considerando che non sempre i prodotti presentati sono risultati all’altezza della saga e che, nonostante l’apprezzamento di gran parte della fanbase, non pochi potrebbero rimanere disorientati dall’enorme numero di opere necessarie a comprendere un universo che ha nella sua estensione un pregio incredibile ma che, allo stesso tempo, deve probabilmente fare attenzione al fatto che la cosa non diventi un peso per il pubblico.

In attesa di vedere se Liam Neeson farà ancora parte del franchise, riportando il suo personaggio sullo schermo o doppiandolo in qualche nuovo show, vi lasciamo alla recensione di Obi-Wan Kenobi, ultima apparizione, fino a questo momento, dell’attore nell’universo di Guerre Stellari.