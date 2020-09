Star Wars, ecco quali sono i libri canonici collegati a The Clone Wars

Dopo essersi conclusa con la sua settima stagione, la serie animata ambientata nell'universo di Star Wars The Clone Wars si è imposta come la migliore del franchise, ricevendo recensioni positive. Diversi rumor continuano ad affermare la prossima produzione di uno spin-off di The Clone Wars, ma per ora niente è ufficiale.

Chiunque conosca bene la serie, sa che gli avvenimenti che narra si svolgono tra Episodio II (L'Attacco dei Cloni) ed Episodio III (La Vendetta dei Sith) di Guerre Stellari. Dopo il film The Clone Wars uscito nel 2008, è stata prodotta la serie animata, che va a completarne la storia. Vediamo insieme quali sono i romanzi che legano le due trasposizioni, necessari per comprenderne i collegamenti.

Uscito il 23 settembre del 2008, poco meno di un mese dopo l'uscita del film nelle sale, The Clone Wars è il primo di cinque romanzi della saga che tratta delle guerre dei cloni. Il libro, scritto da Karen Traviss è una libera ripresa dell'adattamento cinematografico, e narra le vicende di Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi, alle prese con una difficile missione diplomatica, mentre fa la sua prima apparizione la giovane padawan Ahsoka Tano, affidata da Yoda allo stesso Anakin.

Il sequel, dal nome The Clone Wars: La Trappola dei Sith, esce anch'esso nel 2008, il 9 dicembre, ma per la penna di Karen Miller. Il secondo romanzo continua la storia del precedente capitolo: Anakin e Ahsoka sono incaricati di una pericolosa missione per conto della Repubblica Galattica, mentre Obi-Wan Kenobi viene gravemente ferito nel corso di un attacco da parte dei Separatisti.

Torna la scrittrice Karen Traviss per la scrittura del terzo capitolo, dal nome Le Vie della Forza, uscito il 19 maggio del 2009. Il romanzo vede Ahsoka Tano come assoluta protagonista, in un viaggio che la porterà la giovane a scoprire l'esistenza del lato oscuro della Forza, portandola a dubitare di tutto ciò in cui aveva creduto sino a quel momento.

Gli ultimi due libri della saga di romanzi sono invece scritti nuovamente da Karen Miller. Il quarto libro, Assalto al Pianeta Verde, vede Anakin e Obi-Wan indagare sui piani strategici dei Separatisti al pianeta Lanteeb, per trovarsi di fronte a un'incredibile arma segreta. La storia si chiude con The Clone Wars Gambit: Siege, pubblicato nel 2010 ma ancora inedito in Italia. Tutti i romanzi sono usciti in edizione italiana per Piemme.

L'ultimo libro che si collega con la saga di The Clone Wars è Star Wars: Ahsoka, uscito in Italia il 19 febbraio 2019. Il romanzo racconta la storia di Ahsoka, dopo aver lasciato l'ordine Jedi. Una nuova e incredibile tragedia sembra sconvolgere sia il passato, che il presente di Ahsoka, la quale dovrà compiere delle scelte importanti non solo per la sua vita, ma per l'intero futuro della galassia.

