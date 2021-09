Star Wars: Il Libro di Boba Fett, alle musiche torna il compositore di The Mandalorian

Secondo quanto riportato da Film Music Reporter, Ludwig Göransson tornerà a comporre per la Lucasfilm occupandosi della colonna sonora di Il Libro di Boba Fett, dopo aver già svolto lo stesso lavoro per le due stagioni di The Mandalorian, di cui la serie in questione è uno spin-off a tutti gli effetti incentrato sul celebre cacciatore di taglie.

Il lavoro di Ludwig Göransson in The Mandalorian è stato enormemente apprezzato dai fan della saga di Star Wars avendo creato un nuovo e suggestivo universo sonoro per la prima volta dopo quello iconico concepito dal veterano John Williams. La sua è stata una colonna sonora intensa e minimalista, volta a restituire sullo schermo in suoni il carattere dello schivo protagonista di The Mandalorian. Sicuramente lo stile cambierà per il suo nuovo lavoro ne Il Libro di Boba Fett, anche per via del carattere molto diverso che contraddistingue il celebre cacciatore di taglie in contrapposizione a quello di Mando.

Boba Fett ha fatto il suo grande ritorno nella seconda stagione di The Mandalorian e i fan sono rimasti talmente impressionati che il personaggio si è subito guadagnato la propria serie televisiva (ricorderete che inizialmente Boba Fett avrebbe dovuto avere un suo film diretto da Josh Trank, nella sezione delle A Star Wars Story poi messa in pausa dopo l'insuccesso di Solo).

Quello che sappiamo finora di Il Libro di Boba Fett potete recuperarlo su queste pagine, ma le uniche immagini ufficiali viste finora sono quelle contenute nella scena post-crediti al termine dell'ultima stagione di The Mandalorian che impostava la serie e i personaggi. Nonostante il suo arrivo sia previsto per la fine dell'anno, non abbiamo ancora visto un trailer ufficiale di Il Libro di Boba Fett. Sappiamo solo che uno speciale di Il Libro di Boba Fett è in arrivo su Disney+.