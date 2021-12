Star Wars: Il libro di Boba Fett, guardate il nuovo trailer pieno d'azione!

A 5 giorni dal debutto in streaming su DisneyPlus della serie TV Star Wars: Il libro di Boba Fett, sui canali ufficiali di Star Wars è stato pubblicato un nuovo breve teaser che ci permette di avere un primo assaggio dei giochi di potere a Tatooine.

Il nuovo teaser, che potete vedere in testa all'articolo nella sua versione italiana, riprende le atmosfere dell'ultimo trailer di The Book of Boba Fett: i protagonisti sono ancora una volta i cacciatori di taglie Boba Fett e Fennec Shand, rispettivamente interpretati da Temuera Morrison e Ming-Na Wen.

I due provano a colmare il vuoto di potere lasciato da Jabba the Hutt, cercando di imporre la loro leadership a Tatooine e mettere fine alle rivalità tra fazioni criminali. E' Fennec inizialmente a illustrare questa soluzione: con Boba Fett sul trono tutti potrebbero guadagnarne. Anche lo stesso cacciatore di taglie prova a convincerli: "Perché parlare di conflitto quando collaborando saremmo tutti ricchi?"

Il teaser si conclude con Boba Fett sul trono, affiancato dalla fidata Fennec, che afferma, rivolto a un misterioso interlocutore: "Non sono un cacciatore di taglie, sono il signore del crimine".

Il debutto della serie Star Wars: Il libro di Boba Fett è atteso per il 29 dicembre in streaming su DisneyPlus: in una recente intervista, il regista dello show Robert Rodriguez ha rivelato che la seconda metà della premiere di Boba Fett stupirà tutti gli spettatori. A seguire, i 7 episodi che compongono la serie usciranno a cadenza settimanale fino al 9 febbraio.