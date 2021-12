Star Wars Il libro di Boba Fett: ecco perché Robert Rodriguez ha accettato la serie Disney

Dopo aver parlato brevemente del primo episodio de Il libro di Boba Fett, che arriverà su Disney Plus dal 29 dicembre, il regista Robert Rodriguez ha svelato cosa lo ha spinto a tornare nell'universo di Star Wars.

L'autore di Dal tramonto all'alba, C'era una volta in Messico e Sin City, infatti, aveva già esordito nel mondo di Star Wars-Disney+ con The Mandalorian, serie tv per la quale aveva diretto alcuni episodi. E a proposito del suo ritorno Il libro di Boba Fett, Rodriguez ha rivelato cosa lo ha spinto a dedicarsi nuovamente al celebre cacciatore di taglie della galassia lontana lontana.

"Di solito evito le saghe famose: non sarai mai in grado di accontentare tutti i fan che circondano queste storie, è una partita persa... Preferisco fare qualcosa di mia creazione, in modo che nessuno possa dire: 'Ehi, hai sbagliato perché non doveva succedere quella cosa...' Se una storia l'ho creata io, se i suoi personaggi sono miei, allora posso farci quello che voglio. Amo quel tipo di libertà. Ma in questo caso le cose sono cambiate perché Boba Fett è un personaggio che in un certo senso è sempre stato sottovalutato. All'improvviso si è ritrovato con un sacco di popolarità che non si era guadagnato in alcun modo, perché era apparso per pochissimi minuti nei film originali. Quindi ho pensato che, in un certo senso, sarebbe stato come lavorare con un personaggio originale. Avrei potuto fare tutto quello che volevo, a patto di riuscire a renderlo figo".

Il libro di Boba Fett vede il ritorno di Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez e Kathleen Kennedy in qualità di produttori esecutivi di ritorno da The Mandalorian, con gli episodi della serie spin-off che saranno diretti da Rodriguez, Favreau, Filoni e Bryce Dallas Howard. La serie è interpretata da Temuera Morrison, Ming-Na Wen e Jennifer Beals.

Nell'attesa di prossimi aggiornamenti, guardate il nuovo teaser de Il libro Boba Fett.