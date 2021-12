Star Wars Il Libro di Boba Fett, Temuera Morrison: 'Ho creduto in Dave Filoni'

Dopo aver dato un'occhiata ai nuovi poster ufficiali de Il Libro di Boba Fett, torniamo a parlare dell'attesa prossima serie tv di Star Wars in arrivo su Disney+ grazie ad una recente intervista di Temuera Morrison.

L'attore, interprete del personaggio in The Mandalorian e già attore della saga di Star Wars nella trilogia prequel diretta da George Lucas - nella quale interpretava Jango Fett - si è seduto con SFX Magazine per raccontare il suo attaccamento a Dave Filoni, co-creatore de Il libro di Boba Fett e nuovo timoniere, insieme a Jon Favreau, della saga televisiva di Star Wars:

“Avevo le mie riserve sul progetto, ma mi fido delle persone con cui lavoro. Soprattutto, mi fido di Dave Filoni. Sono stato estremamente fortunato ad avere una persona come lui intorno, perché ha una conoscenza enciclopedica di queste storie. Mi ha aiutato a conferire autenticità al personaggio. Mi sono affidato molto a lui e alla sua esperienza, perché non sono uno di quegli attori che si mette a leggere tutti i fumetti e tutti i libri del personaggio che deve interpretare”.

Ricordiamo che Il libro di Boba Fett sarà composta dei sette episodi, la cui pubblicazione inizierà in esclusiva sul servizio di streaming on demand Disney+ a partire dal prossimo 29 dicembre. Quali sono le vostre aspettative? Come sempre, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.