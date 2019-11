Star Wars: Lucasfilm a lavoro su una serie Disney+ con protagonista Dottor Aphra?

Con soli tre episodi andati in onda The Mandalorian è da considerarsi un grandissimo successo per la Lucasfilm, così come i 10 milioni di abbonati in appena 24 ore dimostrano la richiesta del pubblico per il servizio di streaming on demand Disney+.

Per i canali Disney lo studio cinematografico fondato da George Lucas sta già lavorando ad una seconda stagione della serie di Jon Favreau, ad una serie prequel di Rogue One incentrata su Cassian Andor e ad una sequel de La Vendetta dei Sith con protagonista Obi-Wan Kenobi, ma durante una recente riunione aziendale l'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha confermato di avere più serie di Star Wars in varie forme di sviluppo oltre quelle sopracitate che già conosciamo.

Secondo un nuovo rumor riportato da Star Wars Unity, uno di questi progetti dovrebbe coinvolgere dottor Aphra, personaggio creato dalla Disney per i fumetti di Star Wars editi dalla Marvel Comics, recentemente nominata per il misterioso film di Star Wars prodotto da Kevin Feige.

Il sito chiarisce che il team di sviluppo non ha ancora deciso se dedicare all'archeologa galattica una serie solista oppure se inserirla in uno show con altri personaggi. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il futuro dell'Universo di Star Wars sarà annunciato a gennaio 2020, quando la Lucasfilm presenterà un nuovo film e il regista che lo svilupperà.