Star Wars: la Lucasfilm ha in programma una serie tv Disney+ incentrata su Mara Jade?

Delle nuove voci di corridoio riguardanti Star Wars e la Lucasfilm suggeriscono che molto presto grazie a Disney+ potremmo assistere all'esordio di Mara Jade, un celebre personaggio dell'universo espanso della saga.

Mara Jade, recentemente menzionata da Jon Favreau nel corso di una recente intervista promozionale per la serie tv The Mandalorian, si prepara a debuttare sul servizio di streaming on demand della Disney con una sua serie live-action standalone che sarebbe in lavorazione da circa un anno.

Nell'universo espanso di Star Wars (costituito da tutto il materiale ufficiale che la Disney ha separato dal suo canone, ovvero i lungometraggi e le serie tv Clone Wars e Rebels, dopo aver rivelato la Lucasfilm nel 2014) Mara Jade è la moglie di Luke Skywalker, dal quale ha avuto Ben Skywalker; è apparsa per la prima volta nel romanzo di Timothy Zahn, Erede dell'Impero.

Nel 2018 lo stesso Zahn, che mantiene alcuni diritti sul personaggio, dichiarò che avrebbe cercato di coinvolgere Mara Jade nel nuovo universo Disney-LucasFilm. "Se ci fosse un modo organico per inserirla in qualche storia, perché no. Prometto ai fan che presenterò l'idea alla Lucasfilm, dopodiché spetterà a loro decidere", dichiarò Zahn disse.

Naturalmente, come del resto è intuibile le nuove serie Disney+ faranno tutte parte del canone ufficiale della Lucasfilm, quindi una serie tv su Mara Jade - personaggio molto popolare tra i fan di Star War - sarebbe sicuramente un'interessante aggiunta al catalogo del servizio di streaming on demand. Oltre a The Mandalorian, che debutterà a novembre, ricordiamo che al momento la Lucasfilm sta anche lavorando ad una serie prequel di Rogue One con Diego Luna che tornerà nei panni di Cassian Andor e all'attesissima serie televisiva su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor.

